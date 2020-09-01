Аравийская коалиция заявила об уничтожении запущенного хуситами БПЛА

ТАСС, 1 сентября. Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили во вторник беспилотник, запущенный со стороны Йемена мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом, как передает Саудовское агентство печати, заявил официальный представитель командования альянса полковник Турки аль-Малики.

Как утверждает коалиция, заминированный беспилотник был направлен в сторону гражданских объектов на юге страны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Позднее было объявлено о прекращении "Бури решимости" и начале другой операции - "Возрождение надежды".