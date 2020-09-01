Трамп заявил, что не призывает своих сторонников к стычкам с участниками протестов в США

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не призывает своих сторонников противостоять участникам протестов в стране и вступать с ними в стычки. Об этом американский лидер заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News.

На вопрос о том, желает ли он такого развития событий, Трамп ответил: "Нет, я не хочу, чтобы они это делали. Я хочу предоставить это правоохранительным органам".

"Но мои сторонники - это замечательные, трудолюбивые, потрясающие люди", - добавил Трамп. "Они видят по телевизору, что происходит в Портленде, в Кеноше, пока я не принял меры и не прекратил это", - отметил он. "Они смотрят на все это и не верят своим глазам", - подчеркнул президент США, говоря о том, что во многих американских городах и штатах, где у власти демократы, растет преступность.

В субботу в Портленде (штат Орегон) погиб один человек во время столкновений между сторонниками Трампа и демонстрантами, поддерживающими движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США.

Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Потеря контроля

Протесты и беспорядки в США свидетельствуют о том, что демократы потеряли контроль над радикальными левыми силами, заявил Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что предпринимаемые им меры позволили предотвратить "бунты, каких никогда не видели" в США. "Демократы потеряли контроль над радикальными левыми", - считает Трамп.

"Не забывайте, что [кандидат в президенты США от демократов Джозеф] Байден не собирался выходить из своего подвала до выборов. Теперь ему приходится это делать, потому что данные опросов так хороши для меня", - глава государства.