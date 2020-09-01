Синдзо Абэ поблагодарил Джонсона за положительную оценку его премьерства

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил благодарность премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за положительную оценку его действий в качестве главы правительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter премьера Японии.

"Спасибо, Борис Джонсон, за ваши теплые слова. Я уверен, что отношения Японии и Великобритании будут и дальше развиваться с вашим участием. От всего сердца выражаю признательность за ваше сотрудничество и дружбу", - подчеркивается в публикации.

28 августа Джонсон написал в Twitter, что Абэ достиг великих целей в качестве премьер-министра Японии для своей страны и для мира. Он также поблагодарил главу японского правительства за годы его служения и пожелал ему крепкого здоровья.

Синдзо Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену.

Выборы председателя, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.