Абэ поблагодарил глав ЕК и Евросовета за положительную оценку его работы

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил благодарность главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Шарлю Мишелю за положительную оценку его действий в качестве главы правительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter японского премьера.

"Спасибо, Шарль Мишель, за ваши теплые слова, а также за наше тесное и сильное сотрудничество. Я надеюсь встретиться с вами в ближайшем будущем, - подчеркивается в публикации. - Благодарю вас, Урсула фон дер Ляйен. Япония и ЕС смогли построить самые близкие отношения за все время. Я уверен, что наше сотрудничество станет еще более тесным".