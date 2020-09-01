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Отставка премьера Японии Синдзо Абэ

Абэ поблагодарил глав ЕК и Евросовета за положительную оценку его работы

Урсула фон дер Ляйен отметила преданность делу и вклад в укрепление отношений между ЕС и Японией. Шарль Мишель оценил тесное и прочное партнерство, которое Брюссель и Токио построили под руководством японского премьера

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил благодарность главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Шарлю Мишелю за положительную оценку его действий в качестве главы правительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter японского премьера.

"Спасибо, Шарль Мишель, за ваши теплые слова, а также за наше тесное и сильное сотрудничество. Я надеюсь встретиться с вами в ближайшем будущем, - подчеркивается в публикации. - Благодарю вас, Урсула фон дер Ляйен. Япония и ЕС смогли построить самые близкие отношения за все время. Я уверен, что наше сотрудничество станет еще более тесным".

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28 августа Абэ заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену.

В тот же день фон дер Ляйен поблагодарила Абэ за преданность делу и вклад в укрепление отношений между ЕС и Японией. В свою очередь Мишель оценил тесное и прочное партнерство, которое ЕС и Япония построили под руководством японского премьера.

Выборы председателя ЛДП, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства Японии.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоМишель, ШарльФон дер Ляйен, УрсулаОтставка премьера Японии Синдзо Абэ
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