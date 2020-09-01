Экс-глава МИД Японии объявил об участии в выборах председателя правящей партии

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида выдвинул свою кандидатуру на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который затем займет должность премьер-министра страны. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

"Выдвигаю свою кандидатуру для участия в выборах председателя. Я сделаю все возможное ради страны и народа", - подчеркнул он.

Ранее Kyodo информировало, что Кисида озвучил намерение принять участие в выборах лидера ЛДП. По данным агентства, 31 августа он провел личную встречу с уходящим в отставку премьер-министром Синдзо Абэ, на которой, предположительно, просил его о поддержке на предстоящих выборах.

Кисида занимал пост главы МИД с декабря 2012 по август 2017 года. После этого он занял должность главы политического совета ЛДП и неоднократно заявлял о своей позиции побороться за место лидера партии. Помимо Кисиды, в качестве основных кандидатов на этот пост рассматриваются бывший министр обороны Сигэру Исиба и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

28 августа Абэ заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.