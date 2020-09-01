МИД Индии заявил, что Индия и Китай должны договориться о мирных двусторонних отношениях

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Индии и Китаю необходимо добиться взаимопонимания по пограничным вопросам, им крайне важно достичь договоренности о мирном характере двусторонних отношений. Об этом в понедельник заявил индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар, выступая на ежегодном индийско-американском форуме стратегического партнерства.

"Если есть две страны, два общества с населением в миллиард человек в каждом, то очень важно, чтобы они достигли взаимопонимания или равновесия. Это практический мир, - цитирует во вторник выступление министра газета The Hindu. - Мы, как ближайшая соседняя страна с Китаем, видим рост его могущества. Но и Индия тоже растет, и это не менее важно помнить".

По словам Джайшанкара, "мирные отношения Индии и Китая имеют большое значение как для этих двух стран, так и для всего мирового сообщества".

Касаясь отношений с США, глава МИД Индии указал на схожесть интересов двух государств. "Мы вместе задаемся вопросом, как сделать мир более безопасным. Сегодня у Индии и США существует такой уровень политического доверия, которого не было раньше", - подчеркнул Джайшанкар.

По его мнению, США могут увеличить инвестиции в оборонный сектор индийской промышленности, что позволит укрепить индийско-американское оборонное взаимодействие и повысить экономический потенциал Индии.