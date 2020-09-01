МВД Литвы: список санкций стран Балтии против Минска не является для Литвы окончательным

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /ТАСС/. Единый список персональных санкций стран Балтии против лиц, ответственных, согласно оценке Вильнюса, за фальсификацию президентских выборов в Белоруссии и применение насилия к протестующим, для Литвы окончательным не является. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT заявила министр внутренних дел республики Рита Тамашюнене.

"Мы не считаем список, который был согласован с Латвией и Эстонией и в который вошли 30 человек, окончательным для Литвы", - утверждала она. Вильнюс, по словам главы ведомства, намерен вернуться к работе над своим санкционным листом, в который включены 118 лиц. "Мы можем объявить свой национальный список, который был бы более широким", - сказала Тамашюнене.

В объявленный в понедельник единый список стран Балтии, кроме президента Белоруссии Александра Лукашенко, включены его старший сын, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, первый замглавы администрации президента Максим Рыженков, замглавы администрации президента Ольга Чуприс, управляющий делами президента Геннадий Богдан, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик, глава МВД Юрий Караев, председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич, министр юстиции Олег Слижевский, председатель ЦИК Лидия Ермошина и другие.

Литва в свой национальный список включила 118 человек. Это второй вариант. В первоначальный перечень вместе с Лукашенко входили 32 человека. Он был передан в МВД 19 августа, однако затем пересмотрен в сторону расширения, но после согласования с Ригой и Таллинном санкции были введены лишь против 30 человек. Этим лицам запрещен въезд в Литву.