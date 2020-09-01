Болтон считает, что Россия не позволит осуществить "цветную революцию" в Белоруссии

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Россия не допустит осуществления очередной "цветной революции" у своих границ. Об этом бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон написал в своем комментарии касательно ситуации в Белоруссии, который был опубликован во вторник газетой The Daily Telegraph .

"Получив свободу действий, Россия не допустит очередной "цветной революции" у своих границ", - утверждает он, полагая, что "политическое выживание" президента Белоруссии Александра Лукашенко зависит от Кремля. "Лукашенко, возможно, еще не осознает этого, но обращение к Москве за помощью, скорее всего, означает, что он отказывается от власти в Минске", - считает Болтон.

Экс-помощник президента США полагает, что "граждане Белоруссии должны в ближайшее время решить, действительно ли они хотят свободы и независимости". "Нравится им это или нет, они должны выбрать, будет ли их революция прозападной или пророссийской", - утверждает он.

По его словам, относительно ситуации в Белоруссии Евросоюз "много говорил и мало действовал". "С другой стороны, [президент США] Дональд Трамп был скуп на слова, действия и не проявлял достаточного внимания. Очевидно, что изменений не произойдет до [президентских] выборов [в США] 3 ноября, успех на которых - это единственное, что заботит Трампа. А что действительно заботит ЕС, пока еще не ясно", - написал он.

Обязательства РФ по ОДКБ

Как заявил 27 августа президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1", в рамках ОДКБ и Союзного государства у РФ есть определенные обязательства перед Белоруссией. По словам главы российского государства, РФ по просьбе избранного президента Белоруссии сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он не будет использован, "пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не перейдут к разбою, не начнут пытаться захватывать административные здания". Путин выразил надежду на то, что необходимости в использовании этого резерва не будет.