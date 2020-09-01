Литва в рамках гуманитарного исключения разрешила въезд 64 гражданам Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /ТАСС/. Более 60 граждан Белоруссии получили разрешение на прибытие в Литву, за которым они обратились, воспользовавшись гуманитарным исключением, установленным 12 августа правительством балтийской республики. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене.

"Разрешение на въезд в Литву в общей сложности было предоставлено 64 жителям Белоруссии", - сказала она.

Согласно решению кабмина, с учетом выводов о положении в Белоруссии специальной рабочей группы жителям этой страны, безопасности которых на родине, возможно, что-то угрожает, по отдельному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми, как отмечалось в решении, гуманитарными политическими целями. "Вопрос о выдаче разрешения рассматривается очень быстро. Пока даже не все его получившие воспользовались таким правом. Кто-то еще не успел, видимо, упаковать чемоданы", - отметила Тамашюнене.

Для въезжающих в Литву граждан Белоруссии обязательна 14-дневная самоизоляция по коронавирусу.