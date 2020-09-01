СМИ: Греция объявила незаконным турецкое уведомление Navtex о сейсморазведке в море

АФИНЫ, 1 сентября. /ТАСС/. Греция объявила во вторник незаконным выпущенное Турцией международное уведомление Navtex, которым Анкара зарезервировала район для проведения cо 2 по 12 сентября геологоразведочных работ в Средиземном море исследовательским судном Oruc Reis в сопровождении турецких военных кораблей. Об этом сообщил греческий информационный портал Newsbeast.gr.

По его данным, станция в Ираклионе (остров Крит) Гидрографической службы Военно-морских сил Греции издала собственное уведомление Navtex, в котором говорится, что "незаконное турецкое оповещение Navtex был издано в районе юрисдикции Греции, его выпустила нелицензированная служба, и деятельность Турции является нелегальной в зоне, относящейся к континентальному шельфу Греции". Греческая гидрографическая служба призвала всех моряков игнорировать турецкое уведомление Navtex, которое распространяется на район от греческого острова Кастелоризо до восточных берегов островов Родос и Карпатос.

Как сообщила в понедельник газета "Миллиет", власти Турции приняли решение продлить срок проведения геологоразведочных работ в Средиземном море до 12 сентября, выпустив новое международное уведомление Navtex. Срок предыдущего, ранее продлевавшегося не один раз, должен был истечь 1 сентября.

В связи с действиями турецких властей МИД Греции заявил, что Турция продолжает "подрывать безопасность и стабильность в регионе, вынуждая международное сообщество принимать меры". По словам МИД, "Греция не поддается на шантаж". "Основываясь исключительно на международном праве, международном морском праве и правилах добрососедства, она будет продолжать добиваться соглашений о делимитации своих морских зон со всеми странами региона", - подчеркнуло греческое внешнеполитическое ведомство.

Напряженность между Грецией и Турцией

9 июня Греция и Италия заключили соглашение о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ) между двумя странами в Ионическом море. 6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Оба эти соглашения уже ратифицированы греческим парламентом. В планах Афин также заключить в будущем аналогичные соглашения с Кипром, Ливией, а если будет возможно, то и с Турцией. 26 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в парламенте, что "с представлением немедленно законопроекта Греция расширяет свои территориальные воды на запад с 6 до 12 морских миль" в Ионическом море. По словам Мицотакиса, это касается района от греческих ионических островов до мыса Тенарон на полуострове Пелопоннес. Премьер добавил, что министр иностранных дел Никос Дендиас уже проинформировал коллег из Италии и Албании о решении Греции.

Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил 29 августа Греции войной в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море. Анкара также заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.