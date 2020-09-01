Лукашенко исключил возможность гражданской войны в Белоруссии

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будет гражданской войны. Его высказывания прозвучали во вторник в беседе с журналистами в городе Барановичи (Брестская область).

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", - цитирует президента во вторник агентство БелТА.

Он также добавил, что официальный Минск вынужден проводить многовекторную политику, как бы ни складывалась ситуация.