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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно

Президент Белоруссии считает, что более зрелые государства понимают опасность конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы для западных товаров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав таким образом торговые пути на восток. Об этом во вторник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

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В связи с этим, по его словам, другие государства Европы опасаются вступать в конфликт с республикой.

Как сообщает БелТА, президент отметил, что страны Балтии выступили против Белоруссии по команде, более зрелые государства понимают опасность конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы для западных товаров.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко о действиях стран Балтии. 

Ранее страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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