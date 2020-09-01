Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав таким образом торговые пути на восток. Об этом во вторник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА .

В связи с этим, по его словам, другие государства Европы опасаются вступать в конфликт с республикой.

Как сообщает БелТА, президент отметил, что страны Балтии выступили против Белоруссии по команде, более зрелые государства понимают опасность конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы для западных товаров.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко о действиях стран Балтии.

Ранее страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.