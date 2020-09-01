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Кризис в Белоруссии

Лукашенко отверг обвинения в том, что он держится за власть

Президент Белоруссии заявил, что не держится за власть, а не хочет, чтобы страну "порезали на куски"

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в том, что он держится за власть.

"Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками, - сказал он во вторник, общаясь с журналистами в Барановичах. - Мы из руин и пепла подняли эту страну".

"Что меня больше всего беспокоит? Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это, - продолжал он. - Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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