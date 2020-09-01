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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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Польша вывела Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за COVID-19

Из списка также исключили Китай
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© EPA-EFE/ADAM WARZAW

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Польское правительство подготовило новый список из 44 государств, с которыми республика запрещает осуществлять авиационное сообщение из-за пандемии COVID-19. Россия была исключена из списка. Об этом свидетельствует окончательный текст опубликованного во вторник распоряжения правительства.

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Среди стран и территорий, откуда Польша пока не будет принимать самолеты, числятся, в частности, Армения, Бразилия, Гибралтар, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Ливия, Ливан, Мальта, Македония, Намибия, Парагвай, Румыния и США. Из списка исчезли ранее находившиеся в нем Россия, а также Китай и несколько других государств.

Новое постановление будет действовать с 2 до 15 сентября. Запрет на полеты не касается самолетов, выполняющих рейсы с согласия премьер-министра республики. Также постановление не затронет военные полеты.

Полный запрет на международное авиасообщение, введенный Польшей в середине марта из-за пандемии, был отменен в ночь с 16 на 17 июня для стран Европейского союза и ряда других направлений. 2 июля крупнейшая польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Канаду, Японию и несколько стран Азии. Список стран, с которыми авиасообщение пока не разрешается, регулярно обновляется.

Теги
РоссияПольшаВозобновление авиасообщения России с другими странами
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