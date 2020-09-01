Лукашенко заявил, что обращался к Западу, так как его не понимали в России

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что обращался к США и Европе, так как не мог найти понимания у России, но должен был обеспечить выживание Белоруссии.

"Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России - прим. ТАСС)", - приводит его слова агентство БелТА.

Он добавил, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России, хотя была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу, в частности на нефтяном рынке.