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Кризис в Белоруссии

Лукашенко заявил, что обращался к Западу, так как его не понимали в России

Президент Белоруссии отметил, что Минск никогда не отворачивался от Москвы, хотя был вынужден при экономических спорах искать альтернативу

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что обращался к США и Европе, так как не мог найти понимания у России, но должен был обеспечить выживание Белоруссии.

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"Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России - прим. ТАСС)", - приводит его слова агентство БелТА.

Он добавил, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России, хотя была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу, в частности на нефтяном рынке.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
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