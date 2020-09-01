Китай считает визит представителя Чехии на Тайвань "пересечением красной линии"

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Китай считает, что председатель Сената (верхней палаты) чешского парламента Милош Выстрчил своим визитом на Тайвань переступил красную линию. Об этом заявил во вторник журналистам в Берлине министр иностранных дел и член Госсовета КНР Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Маасом.

"Разве это не открытый выпад?" - задался вопросом Ван И, касаясь визита представителя Чехии на Тайвань. "В этой связи мы ясно сказали: "Это вы переступили <...> красную линию", - сказал глава МИД КНР. "Китай должен защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.

Ван И призвал к соблюдению во внешней политике принципа "одного Китая". "Мы должны на это [попытки нарушать его] реагировать", - указал он.

В понедельник Ван И заявил, что Выстрчил своим визитом на Тайвань бросил вызов единству Китая, и власти КНР "обязательно сделают так, чтобы ему пришлось заплатить высокую цену за свой недальновидный поступок и политическую авантюру". Спикер в ответ обвинил Ван И во вмешательстве во внутренние дела Чехии. Неуместными назвал его слова премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. В МИД республики для дачи объяснений был вызван посол КНР.

Подробности визита

Между тем, как сообщило информационное агентство ЧТК, Выстрчил произнес во вторник речь перед депутатами законодательного органа региона. "Я тайванец!" - заявил он. Ему была вручена медаль за заслуги в развитии парламентской дипломатии. Политик стал первым спикером иностранного Сената, выступившим на этой площадке.

Выстрчил во главе чешской делегации отбыл в субботу на Тайвань для встреч с представителями администрации острова. В состав делегации входят около 90 бизнесменов и политических деятелей, включая мэра Праги Зденека Гржиба. Рабочая программа визита спикера завершится 4 сентября. Против планов этой поездки высказывались президент республики Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. Пражский град и правительство подчеркивают свою приверженность принципу "одного Китая".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.