Президент Сербии обсудил с послом России подготовку к визиту Путина

БЕЛГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом России в республике Александром Боцан-Харченко предстоящий визит президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского президента.

"Президент Вучич с послом Российской Федерации Боцан-Харченко разговаривали о подготовке к визиту президента Владимира Путина. В связи с этим собеседники рассмотрели актуальные вопросы сербско-российских отношений и двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Вучича заявила, что визит Путина в Белград ожидается в октябре. Вместе с тем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил в июле ТАСС, что визит президента стоит на повестке дня, но точные сроки предстоит определить по дипломатическим каналам. Приглашение Вучичем посетить Белград датируется 4 декабря 2019 года.- днем встречи с Путиным в Сочи. Позднее в Сербии заявили, что ждут Путина на церемонии освящения сербского храма Святого Саввы в Белграде в октябре.

Пресс-служба Вучича также сообщила во вторник, что "Боцан-Харченко оповестил президента о прогрессе российских ученых в разработке вакцины от COVID-19". Кроме того, по ее информации, собеседники "разговаривали о ходе диалога Белграда и Приштины, который проходит при посредничестве ЕС, а также об экономическом сотрудничестве Белграда и Приштины, которое должно стать темой разговора в Вашингтоне в ближайшее время".

Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне намечены на 4 сентября.