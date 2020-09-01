Члены партии "Вместе" намерены работать в Координационном совете белорусской оппозиции

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Изменение Конституции Белоруссии является долгосрочной целью оппозиционных сил республики. Об этом говорится в обращении, распространенном во вторник в Telegram -канале бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

"Изменение Конституции было инициировано нами 19 июня путем проведения референдума и является одной из главных долгосрочных политических задач, - говорится в обращении. - Без ограничения сроков полномочий президента, без четкого разделения властей, без реальной работы парламента мы не видим возможности сформировать эффективную систему управления государством".

Штаб Бабарико также заявил, что создание оппозиционной партии "Вместе" не затрагивает работу Координационного совета белорусской оппозиции. "Решение о создании партии "Вместе" - это инициатива Виктора Бабарико, Марии Колесниковой и штаба Бабарико. Создание партии не затрагивает работу Координационного совета. Координационный совет - единая площадка диалога всех политических и общественных сил страны", - отмечается в заявлении.

В заявлении также подчеркивается, что "члены партии "Вместе" будут принимать активное участие в работе Координационного совета и способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога".