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Кризис в Белоруссии
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СК Белоруссии вызвал еще двух членов Координационного совета оппозиции

В качестве свидетелей по делу о координационном совете вызвали Юрия Губаревича и Павла Данейко
Здание Следственного комитета Белоруссии Виктор Драчев/ТАСС
Описание
Здание Следственного комитета Белоруссии
© Виктор Драчев/ТАСС

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии вызвал в среду еще двух членов Координационного совета белорусской оппозиции в качестве свидетелей по делу о создании этой структуры. Об этом сообщила в среду пресс-служба совета.

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"Вызывают в следственный комитет к 10 часам (утра среды, совпадает с мск - прим. ТАСС) в качестве свидетеля по делу о координационном совете Юрия Губаревича и Павла Данейко", - сообщили в пресс-службе.

Генеральная прокуратура Белоруссии ранее возбудила по факту создания совета уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.

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