Лидер оппозиции заявил, что Черногория не станет менять внешнеполитический курс

БЕЛГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Черногория не будет менять внешнеполитический курс, в том числе и по вопросу членства в НАТО, после победы оппозиции на прошедших 30 августа парламентских выборах. Об этом заявил во вторник газете Pobjeda лидер оппозиционной коалиции "Черное на белое" Дритан Абазович.

Отвечая на вопрос, сохранит ли свою позицию Черногория по вопросу членства в НАТО, Абазович ответил, что "смены внешнеполитического курса не будет". "Это наши международные обязательства. Мы не можем строить серьезное государство и несерьезно вести себя в международной политике. Этого не случится, пока речь идет о нашей коалиции, этот вопрос больше ставится в Черногории, чем в международном сообществе. Нет изменений внешнеполитического курса, только улучшения во внешнеполитическом сегменте", - отметил лидер оппозиционной коалиции.

Ранее Милан Кнежевич, лидер оппозиционного "Демократического фронта", ставшего основой крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории", которая заняла второе место на выборах, заявил ТАСС, что черногорская оппозиционная коалиция, сообщившая о намерении совместно сформировать новое правительство, не будет поднимать вопрос о выходе страны из НАТО. По его мнению, коалиция слишком разнородна по своему отношению к НАТО, к тому же у нового правительства не будет времени заниматься внешнеполитическими приоритетами в условиях пандемии и экономического кризиса.

Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Несмотря на массовые народные протесты, Скупщина Черногории (однопалатный парламент) в апреле того же года проголосовала за вступление страны в альянс, в пользу чего высказались 46 депутатов из 81. Голосование велось поименно, спикер зачитывал фамилии депутатов, а они под прицелом телекамер озвучивали свое одобрение вступлению в военный блок, бомбивший страну в 1999 году.

Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствовавших членов правящей коалиции выступили в поддержку вступления в НАТО. Таким образом руководство Черногории провело непопулярное в народе решение через парламент, в котором обладало большинством, а идея провести референдум по этому судьбоносному для страны вопросу была названа властями "ненужной".

По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, победила на прошедших 30 августа парламентских выборах, однако не набрала достаточно голосов для формирования кабинета. Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53%, коалиция "Черное на белое" - 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1%, Бошняцкая партия Черногории - 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14%.