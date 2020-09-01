Депутаты от "Оппозиционной платформы" вывесили в Раде государственный флаг Белоруссии

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) во вторник принесли в зал Верховной рады Украины белорусский государственный флаг.

"Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения!" - написал в Facebook депутат Илья Кива и опубликовал фотографию, где на фоне белорусского флага он стоит вместе с коллегой по фракции, главой политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа начались протесты против объявленной победы главы государства Александра Лукашенко. При этом сторонники оппозиции используют бело-красно-белый флаг, а сторонники действующего президента выходят на митинги с государственным красно-зеленым флагом, который и вывесили в Раде депутаты от ОПЗЖ.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев синхронизирует свое отношение по ситуации в Белоруссии со странами Европейского союза и США. При этом министр не ответил на вопрос, признает ли официальный Киев президентские выборы в Белоруссии. Кроме того, Кулеба заявил, что Киев может присоединиться к санкциям ЕС в отношении Белоруссии. Вместе с тем, по словам главы МИД, Украина "не планирует никоим образом вмешиваться во внутренние дела Белоруссии".

23 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, то дал бы согласие на повторные выборы. В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Белоруссия не нуждается в "заезженных советах" украинского руководства, и хотела бы ощутить поддержку и понимание.