МИД Китая осудил запуск механизма экономического диалога США с Тайванем

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Китай призывает Соединенные Штаты прекратить развитие и поддержку каких-либо официальных отношений с Тайванем. Так во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала заявление помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвида Стилуэлла о запуск механизма экономического диалога США с Тайванем.

"Тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая и затрагивает коренные интересы нашей страны", - заявила Хуа Чуньин. По ее словам, поддержка диалога США с Тайванем - "серьезное нарушение основных норм международных отношений и грубое вмешательство во внутренние дела КНР". "Китайское правительство изначально решительно выступало против этого", - отметила она.

Хуа Чуньин подчеркнула, что КНР "призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике между правительствами двух стран". "Мы настаиваем на прекращении укрепления практических отношений между Вашингтоном и Тайбэем, любых форм официальных обменов с Тайванем и дальнейшего продвижения по этому ложному и опасному пути", - добавила она.

31 августа на сайте Госдепартамента США была опубликована речь Дэвида Стилуэлла, в которой он сообщил о запуске нового механизма экономического диалога США с Тайванем, в частности, в сферах технологий, здравоохранения и энергетики. Об этом также сообщил и Американский институт на Тайване (де-факто посольство США).

Три совместных коммюнике между правительствами КНР и США были опубликованы в 1972, 1979 и 1982 годах, они содержат положения о развитии диалога между двумя странами. Во всех них говорится о том, что принцип "одного Китая" - важная политическая основа нормального развития отношений между КНР и США.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.