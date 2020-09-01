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Кризис в Белоруссии

Премьер-министр Норвегии встретится с Тихановской в Литве на следующей неделе

Эрна Сульберг заявила, что хочет услышать точку зрения экс-кандидата в президенты Белоруссии на то, как международное сообщество могло бы посодействовать в этой ситуации

ХЕЛЬСИНКИ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг во время визита в Литву на следующей неделе встретится с находящейся там Светланой Тихановской, которая баллотировалась в президенты Белоруссии. Об этом сама Сульберг сообщил во вторник норвежскому телеканалу TV2.

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"Тихановская призывает к диалогу и мирному разрешению ситуации. Я жду того, чтобы встретиться с ней и услышать о ее точке зрения на то, как мы и международное сообщество могли бы посодействовать [этому] лучшим образом", - сказала она.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.

Теги
БелоруссияЛитваНорвегияКризис в Белоруссии
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