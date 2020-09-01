Латушко заявил, что инициатива о новой партии оппозиции в Белоруссии вызывает вопросы

"Вчера я публично говорил о важности преобразования КС в общественное движение с юридическим статусом. Вчера же после заседания КС со стороны штаба Виктора Бабарико прозвучала своего рода видоизмененная инициатива - создать политическую партию, - сказал Латушко. - Фактически складывается новая ситуация с учетом новой инициативы части членов президиума КС".

По его словам, идея о создании партии для него стала новостью, появились вопросы. "Мы не знаем программу создаваемой партии, ранее озвучен тезис о конституционной реформе, но содержание не озвучено", - отметил Латушко. По его словам, сам он исходил из того, что Координационный совет не является политической партией, а на заседаниях президиума КС неоднократно ставил вопрос о том, чтобы эта структура получила правовой статус общественного движения или организации.

Латушко рассказал, что в сложившейся ситуации он планирует сохранить членство в КС и готов продолжить оказывать ему экспертную поддержку. Что касается будущего самого КС, то этот вопрос должен решить даже не президиум, а сам совет. Латушко также сказал, что у него нет планов присоединиться к новой партии, если такие предложения последуют.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила в понедельник о создании новой политической партии "Вместе". Во вторник Тихановская указала на то, что в КС белорусской оппозиции не должна доминировать какая-то одна политическая партия. Она также выразила недоумение в связи с тем, что команда Бабарико борется за смену руководства страны и при этом готова просить у властей санкцию на создание партии.