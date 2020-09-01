Глава МИД Белоруссии призвал Канаду объективно оценивать ситуацию в республике

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону во вторник со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию в республике после выборов и призвал объективно оценивать текущие события на основе различных источников информации. Об этом говорится в сообщении белорусского МИД, размещенном на сайте министерства.