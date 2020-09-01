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Кризис в Белоруссии

Глава МИД Белоруссии призвал Канаду объективно оценивать ситуацию в республике

Владимир Макей обсудил со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем поствыборную ситуацию в Белоруссии

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону во вторник со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию в республике после выборов и призвал объективно оценивать текущие события на основе различных источников информации. Об этом говорится в сообщении белорусского МИД, размещенном на сайте министерства.

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"Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси. Владимир Макей проинформировал о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываться на различных источниках информации", - отметили в дипведомстве республики. Кроме этого, собеседники также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Разговор состоялся по инициативе канадской стороны.

Теги
БелоруссияКанадаШампань, Франсуа-ФилиппМакей, Владимир ВладимировичКризис в Белоруссии
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