Глава МИД Белоруссии призвал Канаду объективно оценивать ситуацию в республике

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону во вторник со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию в республике после выборов и призвал объективно оценивать текущие события на основе различных источников информации. Об этом говорится в сообщении белорусского МИД, размещенном на сайте министерства.
"Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси. Владимир Макей проинформировал о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываться на различных источниках информации", - отметили в дипведомстве республики. Кроме этого, собеседники также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия.
Разговор состоялся по инициативе канадской стороны.