Тихановская выступила в защиту задержанных членов президиума Координационного совета

МИНСК, 1 сентября./ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила в защиту задержанных членов Координационного совета оппозиции Лилии Власовой, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Об этом она во вторник написала в своем Telegram -канале "Пул первой".

"Освободите Лилию Власову и прекратите давление на Координационный совет. Освободите задержанных ранее Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского", - подчеркнула Тихановская. "Причина происходящего в Беларуси - вовсе не Координационный совет, а нежелание человека, проигравшего выборы, признать волю народа и покинуть свой пост", - заявила она.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии подчеркнула, что в интересах властей освободить Власову, так как она является "известным в стране юристом, специалистом по урегулированию конфликтов до суда" и "ее участие может быть очень полезным, когда представители власти решатся обсудить выход из политического кризиса путем переговоров".

По словам Тихановской, целью Координационного совета является формирование условий поиска выхода из политического кризиса в республике путем переговоров, для чего он и создавался. "Давление на Координационный совет не вернет уважения к [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко. И, если исходить из интересов государства, все равно придется начинать переговоры", - добавила она.

Координационный совет белорусской оппозиции назвал задержание Власовой, аресты Ковальковой и Дылевского, а также возбуждение дела против самого совета политически мотивированным давлением. По мнению представителей белорусской оппозиции, аресты и возбуждение уголовного дела указывают на то, что власти республики хотят дезорганизовать работу органа и, соответственно, не настроены на урегулирование политического кризиса в стране путем диалога.