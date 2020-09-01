Белорусский оппозиционер Латушко утверждает, что за ним следят

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, экс-министр культуры и дипломат Павел Латушко на фоне новых заявлений президента в отношении оппозиции, выступил с утверждением, что за ним ведется слежка и в целом у него "добавилось проблем".

"У меня есть проблемы и серьезные. Меня сопровождают два сотрудника "наружки", ведется слежка", - сказал во вторник корреспонденту ТАСС Латушко.

Во вторник президент Александр Лукашенко заявил, что чиновники, вошедшие в состав КС оппозиции, будут привлечены к ответственности.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12% голосов, покинула Белоруссию, сейчас она находится в Литве. В штабе объединенной оппозиции сообщили, что задачей совета будет обеспечение перехода власти. Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.

В состав президиума совета входит бывший директор театра имени Янки Купалы, дипломат и экс-министр культуры Павел Латушко. Ранее он не исключал своего задержания, вместе с тем подчеркивал, что никогда "своей точкой зрения не нарушал действующее законодательство Республики Беларусь", и не считает, что ему нужно опасаться уголовного преследования.