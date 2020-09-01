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Кризис в Белоруссии

Президент Литвы призвал СПЧ ООН срочно обсудить положение с правами человека в Белоруссии

По мнению Гитанаса Науседы, необходимо обратиться к Минску с призывом воздерживаться от применения силы

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к Совету по правам человека (СПЧ) ООН с призывом в срочном порядке обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом говорится в послании литовского лидера к генсеку ООН Антониу Гутерришу.

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"Призываю Совет по правам человека ООН срочно провести дискуссию о положении [дел с правами человека] в Белоруссии", - приводит слова президента его пресс-служба.

По мнению Науседы, участникам обсуждения необходимо обратиться к Минску с призывом воздерживаться от применения силы, обеспечить соблюдение в стране принципов международного права и прав человека и начать мирную передачу власти. "Проведение такой дискуссии было бы своевременным и весомым шагом", - отметил он.

Он также считает, что ООН и международное сообщество могли бы активнее поддерживать усилия стран Балтии по выстраиванию диалога властей Белоруссии с представителями гражданского общества и проведению новых президентских выборов.

Теги
БелоруссияЛитваГутерриш, АнтониуНауседа, ГитанасКризис в Белоруссии
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