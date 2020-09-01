В МИД Индии заявили, что Китай 31 августа предпринял новую провокацию на границе

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Китайские войска вновь предприняли в понедельник провокационные действия на южном берегу озера Пангонг-Цо в Индийской союзной территории Ладакх, но Индия смогла остановить эти действия. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава.

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"31 августа даже в то время, когда представители командования с обеих сторон вели переговоры о деэскалации ситуации, китайские войска вновь предприняли провокационные действия. Благодаря своевременным оборонительным действиям индийская сторона смогла предотвратить попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво", - приводятся его слова в заявлении на сайте индийского внешнеполитического ведомства.

"Действия и поведение китайской стороны с начала этого года вдоль Линии фактического контроля (которая разделяет два государства - прим. ТАСС) являются явным нарушением двусторонних соглашений и протоколов, заключенных между двумя странами для обеспечения мира и спокойствия на границе. Такие действия также полностью противоречат договоренностям, достигнутым между двумя министрами иностранных дел и специальными представителями", - отмечает МИД Индии.

В заявлении ведомства указывается, что индийская сторона потребовала по дипломатическим и военным каналам от китайской стороны удерживать свои передовые войска от провокационных действий.

В понедельник Минобороны Индии распространило заявление о том, что в ночь на 30 августа китайские войска осуществили "провокационные перемещения с целью изменения статус-кво" в индийской союзной территории Ладакх. По утверждению Нью-Дели, индийские войска предотвратили действия китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо. В свою очередь, в МИД КНР заявили, что китайские военнослужащие строго соблюдают линию фактического контроля на границе с Индией и никогда не пересекали ее.