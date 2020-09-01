МИД Белоруссии подтвердил визит Макея 2 сентября в Москву

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. МИД Белоруссии подтвердил, что глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей в среду посетит Москву.

"Да, все по плану, завтра Владимир Макей будет в Москве", - сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем запланированы на 2 сентября в Москве.

В национальном реестре правовых актов во вторник зарегистрировано распоряжение белорусского премьер-министра от 31 августа о командировании в Москву также министра обороны Виктора Хренина. На просьбу ТАСС в Минобороны не подтвердили, но и не опровергли предстоящий визит главы ведомства в Москву.