В центре "Весна" заявили о 400 задержанных в Белоруссии протестующих за последнюю неделю

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна" во вторник выступил с утверждением, что более 400 участников протестных акций были задержаны в Белоруссии за последнюю неделю августа.

"В последнюю неделю августа было задержано более 400 человек, часть из них подверглись административным взысканиям - арестам и штрафам", - говорится в сообщении. Правозащитники отмечают, что на фоне политического кризиса наблюдается "глубочайший кризис правовой системы, негативные последствия которого очевидны: уничтожено уважение к органам внутренних дел, подорван авторитет органов расследования, дискредитирована роль прокуратуры как органа, надзирающего за состоянием законности".

В сообщении указывается, что генпрокуратура заявила о создании межведомственной комиссии по расследованию сообщений о жестоком обращении с протестующими в тюрьмах, однако ее формат "не соответствует процессуальным требованиям и оценивается правозащитниками ПЦ "Весна" как неэффективный". Правозащитники указывают, что репрессии в отношении гражданского общества сопровождались атаками на независимые информационные источники, блокировкой независимых сайтов, а также периодическим отключением интернета или резким снижением пропускной способности интернет-каналов. Кроме того, государственными типографиями был сорван выпуск нескольких тиражей газет "Народная воля", "Белгазета", "Комсомольская правда в Беларуси".