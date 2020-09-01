{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В центре "Весна" заявили о 400 задержанных в Белоруссии протестующих за последнюю неделю

Правозащитники отметили "глубочайший кризис правовой системы" на фоне политического кризиса

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна" во вторник выступил с утверждением, что более 400 участников протестных акций были задержаны в Белоруссии за последнюю неделю августа.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"В последнюю неделю августа было задержано более 400 человек, часть из них подверглись административным взысканиям - арестам и штрафам", - говорится в сообщении. Правозащитники отмечают, что на фоне политического кризиса наблюдается "глубочайший кризис правовой системы, негативные последствия которого очевидны: уничтожено уважение к органам внутренних дел, подорван авторитет органов расследования, дискредитирована роль прокуратуры как органа, надзирающего за состоянием законности".

В сообщении указывается, что генпрокуратура заявила о создании межведомственной комиссии по расследованию сообщений о жестоком обращении с протестующими в тюрьмах, однако ее формат "не соответствует процессуальным требованиям и оценивается правозащитниками ПЦ "Весна" как неэффективный". Правозащитники указывают, что репрессии в отношении гражданского общества сопровождались атаками на независимые информационные источники, блокировкой независимых сайтов, а также периодическим отключением интернета или резким снижением пропускной способности интернет-каналов. Кроме того, государственными типографиями был сорван выпуск нескольких тиражей газет "Народная воля", "Белгазета", "Комсомольская правда в Беларуси".

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
В МИД Белоруссии обсудили с временным поверенным в делах США ситуацию в республике
Стороны также рассмотрели состояние дел в белорусско-американских отношениях
Читать полностью