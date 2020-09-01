Акция протеста у лицея БГУ завершилась после приезда ОМОНа

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Акция протеста выпускников лицея Белорусского государственного университета (БГУ) завершилась после приезда сотрудников ОМОНа. Как передает корреспондент ТАСС, среди более сотни протестующих был также бывший директор учреждения Макар Шнип.
Участники акции, некоторые из которых держали в руках бело-красно-белые флаги, выстроились в цепь у здания учебного заведения и приветствовали прохожих. Иногда им отвечали жестом "победа". С определенной периодичностью они скандировали: "Живе Беларусь". Проезжающие мимо автомобилисты также сигналили в их поддержку.
После появления на улице Ульяновской двух автобусов ОМОНа протестующие стали расходиться и двигаться в сторону улицы Ленина. Некоторые стали разбегаться дворами в сторону улицы Энгельса, за ними последовали правоохранители. Силовики в штатском также задерживали участников акции в сквере у лицея, рядом со зданием, где располагается представительство ТАСС в Минске. Как передает корреспондент ТАСС, в результате были задержаны несколько человек.
Лицей БГУ является одним из самым престижных в Белоруссии. Здесь училась одна из внучек президента республики Александра Лукашенко. Ранее сообщалось, что в этом году в 10 класс лицея поступил младший сын Лукашенко Николай на химико-биологический профиль. Затем появились сообщения, что сын президента не будет учиться в лицее. Руководство лицея не подтвердило, но и не опровергло данную информацию.