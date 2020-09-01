Акция протеста у лицея БГУ завершилась после приезда ОМОНа

Участники акции, некоторые из которых держали в руках бело-красно-белые флаги, выстроились в цепь у здания учебного заведения и приветствовали прохожих. Иногда им отвечали жестом "победа". С определенной периодичностью они скандировали: "Живе Беларусь". Проезжающие мимо автомобилисты также сигналили в их поддержку.

После появления на улице Ульяновской двух автобусов ОМОНа протестующие стали расходиться и двигаться в сторону улицы Ленина. Некоторые стали разбегаться дворами в сторону улицы Энгельса, за ними последовали правоохранители. Силовики в штатском также задерживали участников акции в сквере у лицея, рядом со зданием, где располагается представительство ТАСС в Минске. Как передает корреспондент ТАСС, в результате были задержаны несколько человек.

Лицей БГУ является одним из самым престижных в Белоруссии. Здесь училась одна из внучек президента республики Александра Лукашенко. Ранее сообщалось, что в этом году в 10 класс лицея поступил младший сын Лукашенко Николай на химико-биологический профиль. Затем появились сообщения, что сын президента не будет учиться в лицее. Руководство лицея не подтвердило, но и не опровергло данную информацию.