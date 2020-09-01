Демонстранты в центре Бейрута требуют проведения досрочных выборов

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Активисты протестного движения в Бейруте собрались во вторник на площади Пляс де Мартир и требуют проведения досрочных выборов. Как передает корреспондент ТАСС, число демонстрантов растет с каждым часом, их мирная часть стоит с флагами и транспарантами возле мечети Мухаммеда аль-Амина.

Агрессивно настроенная молодежь пробирается вглубь центральных кварталов и бросает камни в полицейских, перекрывших проходы к парламентскому дворцу. Стражи порядка применили в ответ несколько гранат со слезоточивым газом.

Акция проходит под лозунгом "Призвать к ответу". Ее участники выражают свое несогласие с назначением премьер-министром Мустафы Адиба, которому в понедельник президент Мишель Аун поручил сформировать новое правительство. "Мустафа Адиб принадлежит правящему политическому классу, это не та фигура, которая нужна сейчас Ливану, мы требуем независимого правительства", - говорит в микрофон активистка по имени Рана.

Демонстранты намерены направиться вскоре к дворцу "Снобар" - резиденции французского посла, куда должен прибыть для встречи с представителями ливанской общественности президент Франции Эмманюэль Макрон, завершающий свой визит в Бейрут. "Мы потребуем от Макрона не признавать законным новое правительство, которое связано с коррупционерами", - указывает активист по имени Джадд. По его словам, французский лидер "совершит ошибку, если пойдет на сделку с теми, кто находится у власти 30 лет".

Сам Макрон сообщил ранее, что отвел лидерам Ливана три месяца "на то, чтобы провести необходимые реформы, которые вернут доверие международных финансовых институтов". Он также выразил готовность организовать в Париже в октябре международную конференцию доноров в поддержку Ливана. Свой новый визит в Бейрут Макрон планирует на 1 декабря.