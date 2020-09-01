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Кризис в Белоруссии
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Reuters: США могут рассмотреть введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии

Как отмечается, США также могут ввести ограничительные меры против семи белорусов, которых Вашингтон считает причастными к якобы имевшим место фальсификациям на выборах
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть и вопрос о введений санкций против РФ в случае открытого вмешательства Москвы в ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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По его словам, администрация также рассматривает возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которых Вашингтон считает причастными к якобы имевшим место фальсификациям на выборах в Белоруссии. "У нас есть список из семи человек, мы работаем с Минфином для [подготовки] доказательной базы", - указал чиновник.

"Это минимальная попытка не просто назвать [этих людей] и пристыдить, но показать, что, когда подтасовывают выборы и применяют насилие против мирных протестующих, реализующих фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности", - добавил представитель администрации США.

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