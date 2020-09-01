В МИД Белоруссии обсудили с временным поверенным в делах США ситуацию в республике

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко провел во вторник встречу с временным поверенным в делах США в Белоруссии Джеффри Джуком, на которой обсудил ситуацию после президентских выборов в республике. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили поствыборную ситуацию в Белоруссии и состояние дел в белорусско-американских отношениях", - говорится в сообщении МИД.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, было задержано более 6 тыс. человек. Акции протеста продолжаются.