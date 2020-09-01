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Выборы президента США - 2020

Трамп предрек рекордный экономический спад в истории США в случае его поражения на выборах

В случае своей победы он пообещал, что следующий год станет "лучшим за все время" для американской экономики
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что США ждет рекордный за всю их историю экономический спад, если он проиграет ноябрьские президентские выборы. Такое мнение глава Белого дома выразил во вторник журналистам перед поездкой в штат Висконсин, где происходят протесты и беспорядки после ранения темнокожего американца Джейкоба Блейка.

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"Если кто-то другой победит, если это будет мой оппонент, то <...> фондовые рынки обвалятся, ваши пенсионные счета сгорят, ваши акции сгорят, и у нас будет такая [экономическая] депрессия, какой никогда еще не было", - утверждает он.

В случае своей победы Трамп пообещал, что следующий год станет "лучшим за все время" для американской экономики.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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