Трамп обвинил американские СМИ в разжигании беспорядков в стране

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Американские средства массовой информации несут значительную долю ответственности за провоцирование нынешних беспорядков в Соединенных Штатах. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, беседуя во вторник с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в город Кеноша (штат Висконсин), в котором произошли волнения после применения полицией силы в отношении темнокожего местного жителя Джейкоба Блейка.

"Я считаю, что в действительности разжигает это пресса, средства массовой информации. Даже в большей степени, чем [кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф] Байден. Потому что Байден не знает, что он живой", - заявил американский лидер, комментируя беспорядки в стране. Трамп представляет Республиканскую партию и является соперником Байдена на предстоящих 3 ноября президентских выборах.

"Пресса действительно разжигает это. И вы разжигаете это ужасающим образом. Вы оказываете своей стране очень плохую услугу", - сказал глава администрации США, обращаясь к стоящим перед ним журналистам. По его оценке, пресса в Соединенных Штатах стала "очень бесчестной". "Прессе следует стыдиться", - убежден Трамп. Он и ранее множество раз резко критиковал американские СМИ, поддерживающие в своей массе либерально-демократические круги США и фактически ведущие с Трампом идеологическую войну со времени его победы на президентских выборах в 2016 году.

В некоторых частях США, включая Портленд (штат Орегон), акции протеста и волнения продолжаются более трех месяцев. Их спровоцировало убийство в Миннеаполисе (штат Миннесота) в мае полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. К восстановлению правопорядка привлекалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах США вводился комендантский час.

Волнения в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский семь раз почти в упор выстрелил в Блейка со спины при его задержании. Имевший при себе нож 29-летний мужчина не подчинился требованиям полицейских, прибывшим на место событий по вызову, на него ранее был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений сексуальной направленности.