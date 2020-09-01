Очередная акция протеста началась на площади Независимости в Минске

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Белорусские активисты, не согласные с результатами недавних президентских выборов, начали во вторник традиционную акцию протеста на площади Независимости в Минске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В отличие от многотысячных митингов, проходящих в городе в выходные, акции протеста в будни не отличаются массовостью: на данный момент на площади находится около двух сотен человек. Среди собравшихся преимущественно женщины, так как правоохранители в последнее время задерживают только мужчин - участников митингов.

Протестующие разделились на две группы: одна стоит на ступенях около костела Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел), а вторая - в центре площади. Площадь Независимости оцеплена ОМОН, но милиционеры не мешают проводить несанкционированную акцию, только через громкоговорители призывают собравшихся разойтись. Кроме того, правоохранители попросили журналистов отойти подальше "для безопасности". На проспекте Независимости, недалеко от площади стоит автозак.

Часть протестующих - около трех десятков человек - села на землю. Кроме того, группа женщин окружила плотным кольцом собравшихся мужчин во избежание их задержаний. Простояв так какое-то время, они начали водить хоровод в два кольца. Затем начали просто танцевать.

Люди хлопают в ладоши, поют песни и скандируют антиправительственные лозунги. Проезжающие по проспекту Независимости автомобили сигналят. Над площадью разносится колокольный звон из костела, двери его открыты. По системе громкого оповещения периодически включают советские лирические песни. Одна из участниц играет на скрипке, собравшиеся под эту мелодию играют в "ручеек".

В то же время в Минске проходит акция протеста студентов Белорусского медицинского университета: около сотни человек выстроились у проспекта Дзержинского в так называемую цепь солидарности. Они стоят рядом с главным корпусом медицинского университета, практически все одеты в белые халаты, держат в руках антиправительственные плакаты и бело-красно-белую символику. Ранее в Минске прошли несколько акций протеста студентов, часть участников были задержаны.