Генсек ООН обеспокоен сообщениями о пытках в Белоруссии

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о пытках над задержанными в Белоруссии и призывает власти соблюдать право людей на выражение своего мнения. Об этом заявил во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Любые сообщения о пытках очень беспокоят, - сказал он. - Генеральный секретарь с тревогой следит за ситуацией. Он призывает власти Белоруссии уважать право людей на выражение своего мнения".

"Ни к кому не должны применять силу или задерживать из-за политического мнения", - подчеркнул представитель генсека. "Это относится не только к протестующим, но и к журналистам", - добавил Дюжаррик.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) со ссылкой на экспертов ООН сообщило о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Белоруссии участниками протестов, вызванных итогами состоявшихся 9 августа президентских выборов. Отмечается также, что имеются сведения о "насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие".