Глава МИД Нидерландов призвал власти Белоруссии к диалогу

ТАСС, 1 сентября. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок во вторник провел переговоры с находящейся в Литве экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, по итогам которых призвал белорусские власти к политическому диалогу с оппозицией. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

"Сегодня [был] хороший разговор с лидером белорусской оппозиции Тихановской. Народ Белоруссии не остановить запугиванием и насилием. Крайне важен политический диалог с оппозицией по поводу мирного перехода [власти]. Белоруссии необходимо прекратить задержание и запугивание журналистов", - указано в сообщении.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, которую считали его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Тихановская покинула Белоруссию 11 августа. Тремя днями позже она инициировала создание Координационного совета оппозиции, задачей которого названо обеспечение перехода власти. Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.