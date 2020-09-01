В Лондоне задержали 65 активистов движения Extinction Rebellion

ЛОНДОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская полиция задержала 65 человек в первый день протестной акции природозащитного движения Extinction Rebellion в Лондоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в Скотленд-Ярде.

"65 человек задержаны, но эта цифра может быть не окончательной, потому что полицейская операция продолжается", - сказал собеседник агентства.

Местом задержаний стала Парламентская площадь в центре британской столицы. Несмотря на запрет перекрывать движение автотранспорта, сотни демонстрантов расположились посреди проезжей части, что немедленно привело к пробкам. По информации газеты Daily Mail, среди задержанных оказался 92-летний экоактивист. Всего в акции протеста приняли участие около 3 тыс. человек.

Демонстранты обещают продолжать акции в Лондоне в течение 10 дней. Однако полиция уже предупредила, что будет немедленно пресекать все попытки манифестантов мешать автомобилистам.

Движение Extinction Rebellion, основанное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменений климата. В апреле и октябре 2019 года активисты Extinction Rebellion устраивали двухнедельные протестные акции в Лондоне, блокируя движение на транспортных магистралях столицы, мешая работе метро и аэропорта Лондон-Сити. Они также перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи и штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Тысячи активистов были задержаны полицией.