Медведчук назвал "продажей суверенитета Украины" голосование Рады за новый кредит от ЕС

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Ратификация Верховной радой меморандума с ЕС и соглашения о предоставлении Украине займа на сумму €1,2 млрд в очередной раз подчеркивает "зависимый статус" государства от внешних кредиторов. Такое мнение во вторник выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Очередное голосование за продажу суверенитета Украины произошло на следующий день после празднования Дня независимости Украины. Демонстрируя полное единство, фракция партии "Слуга народа" совместно с "Европейской солидарностью" [экс-президента Украины Петра] Порошенко и рядом других депутатов, с подачи президента Украины Владимира Зеленского, 248 голосами ратифицировали Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной, Национальным банком Украины и Европейским союзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере до €1,2 млрд", - приводит пресс-служба ОПЗЖ слова Медведчука.

По мнению политика, "Украина давно находится под внешним управлением и контролем Запада, выполняет все пожелания и "хотелки" заокеанских хозяев". Теперь, как считает Медведчук, этим меморандумом ЕС, МВФ и другие западные структуры лишь закрепляют свой контроль над стратегически важными предприятиями Украины, налоговой и таможенной службами, судебной системой, антикоррупционными органами и другими учреждениями.

"Своим решением Верховная рада открывает выход на новый уровень внешнего управления Украиной - когда такое управление реализуется не путем отдельных требований, а путем тотального рейдерства системы власти: ключевые должности передаются "смотрящим" Запада <...> ", - заключил он.

Парламент Украины 25 августа ратифицировал меморандум с ЕС и соглашение о предоставлении стране кредита на сумму €1,2 млрд. Ожидается, что сумма займа будет разделена на два равных транша, которые могут быть использованы для баланса бюджетного дефицита и поддержки структурных реформ на Украине. Средства выделяют до 2035 года, выплаты будут происходить по плавающей ставке, которая не может превышать 2% годовых. Первые €600 млн Киев рассчитывает получить без выполнения дополнительных условий в течение недели.

Выделение остальной суммы будет одобрено европейской стороной лишь после выполнения ряда условий. В частности, Киев должен передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию "Медицинские закупки Украины", продолжить реформу налогового и таможенного ведомств, создать Высшую квалификационную комиссию судей.