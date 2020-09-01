Половина депутатов Южной Осетии заявила о бойкоте до отставки генпрокурора

ЦХИНВАЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Половина депутатов парламента Южной Осетии (17 из 34) подписала открытое письмо о намерении приостановить работу в парламенте до решения вопроса об отставке генерального прокурора республики после скандала со смертью задержанного местного жителя. Об этом говорится в распространенным во вторник заявлении группы депутатов.

Парламент Южной Осетии на внеочередном заседании в субботу принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики "в связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства, которое привело к гибели задержанного гражданина". Реакции президента на это требование пока не было.

"Мы, нижеподписавшиеся депутаты парламента Южной Осетии, заявляем о приостановлении деятельности парламента до исполнения президентом Южной Осетии требований народа Южной Осетии по отставке генерального прокурора республики", - говорится в заявлении группы депутатов.

Согласно документу, при нахождении нынешнего генпрокурора в должности "невозможно проведение полноценного и всестороннего расследования". Заявление подписали представители всех политических фракций парламента Южной Осетии, в том числе один депутат от пропрезидентской партии "Единая Осетия", а также мажоритарии. Всего под заявлением поставили 17 подписей - это половина депутатского корпуса. Опрошенные ТАСС подписанты подтвердили подлинность заявления.

В свою очередь, спикер парламента Алан Тадтаев призвал решать спорные вопросы в правовом русле. Он напомнил, что на сессии парламента было принято обращение президенту о выражении недоверия генеральному прокурору. "У президента есть на рассмотрение 10 дней, однако же никто из депутатов эти сроки соблюсти не намерен. <...> И если этот бойкот помешает принятию этих важных для Южной Осетии законов, поправок в бюджет, то в итоге от таких действий пострадает народ. <...> Если мы говорим о законе, законности, то давайте в первую очередь этот закон будем защищать сами и самим следовать букве закона, что бы ни было", - сказал Тадтаев.

Он напомнил, что работа парламента заключается не только в том, чтобы решать кадровые вопросы, но и ряд других. "Бойкотировать работу парламента они могут только в том случае, если сдадут свои депутатские мандаты, которые им доверил народ Республики Южная Осетия. Никакой закон им не позволяет бойкотировать работу парламента", - сказал он.

Тадтаев также подчеркнул, что расследование по уголовному делу о смерти задержанного продолжается, есть задержанные. "И я уверен, что в ближайшее время мы узнаем все обстоятельства данного трагического дела", - добавил он.