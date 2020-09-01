СМИ: задержанные в Минске журналисты останутся в РУВД до утра

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Журналисты, задержанные во вторник в Минске, предположительно останутся в РУВД Октябрьского района до утра. Об этом сообщил интернет-портал tut.by со ссылкой на своего корреспондента, которая смогла выйти на связь с редакцией.

Журналист издания Надежда Калинина, которая во вторник была доставлена в РУВД Октябрьского района для проверки документов, сообщила, что всех шестерых задержанных журналистов оставляют на ночь в РУВД. Начат ли в их отношении административный процесс, неизвестно.

Белорусские правоохранители задержали во вторник нескольких журналистов, освещавших акции протеста в Минске. Среди них сотрудники портала tut.by и РИА Новости. По данным Белорусской ассоциации журналистов, задержаны восемь журналистов, в том числе сотрудники информагентства БелаПАН и белорусской "Комсомольской правды". Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не раз задерживали журналистов, освещающих акции протеста в Минске, в том числе корреспондентов ТАСС, имеющих аккредитацию. Журналистов, как правило, доставляли в РУВД и отпускали после проверки документов.