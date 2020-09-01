Посла РФ в Дании вызвали в МИД королевства после инцидента с Су-27 над островом Борнхольм

СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. /ТАСС/. МИД Дании вызвал во вторник посла РФ в королевстве на встречу с главой отдела внешней политики ведомства по поводу нарушения, по мнению Копенгагена, Россией воздушного пространства Дании над островом Борнхольм 28 августа. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства королевства.

"Я серьезно отношусь к недопустимому нарушению Россией воздушного пространства Дании. Абсолютно важно, чтобы все, в том числе Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов. Это послание было направлено сегодня послу России. Было ясно указано, что это не должно повториться", - приводятся в пресс-релизе слова главы МИД Еппе Куфуда.

Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27. Полет российского истребителя Су-27, который поднимался для опознания стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США, проходил над нейтральными водами Балтийского моря без нарушения границы Дании, заявило ведомство. Оно также отметило, что полет осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Это подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнуло Минобороны РФ.