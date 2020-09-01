Президент Кипра приветствовал отмену эмбарго США на поставки вооружений острову

НИКОСИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Анастасиадис приветствовал частичную отмену эмбарго США на поставки вооружений острову. Об этом глава кипрского государства сообщил во вторник в Twitter после состоявшегося телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео, во время которого глава американского внешнеполитического ведомства проинформировал кипрскую сторону об этом решении Вашингтона.

"Я приветствую отмену оружейного эмбарго США на поставки нелетальных средств оборонного назначения. Это развитие в позитивном направлении, которое еще больше укрепляет двусторонние отношения в сфере безопасности", - сказано в твите президента Кипра.

Как сообщила газета Cyprus Mail, частичная отмена эмбарго продлится один год с возможностью продления и распространяется на нелетальные системы.

По словам официального представителя правительства Кипра в ранге министра Кириакоса Кушоса, принятое США решение "является признанием роли Кипра в регионе, а также свидетельствует о важности того значения, которое две страны придают укреплению своих двусторонних отношений, особенно в области обороны и безопасности".

Он также сообщил, что во время беседы президента островной республики с госсекретарем США обсуждались события в Восточном Средиземноморье и "те угрозы миру и стабильности в этом регионе, которые являются результатом вызовов со стороны Турции". По словам Кушоса, в состоявшемся разговоре кипрской стороной была услышана "четкая позиция господина Помпео в отношении того, что Соединенные Штаты признают суверенные права Республики Кипр и Греции и настоятельную необходимость вступления в диалог, базирующийся на международном праве", что явилось бы "необходимым условием для создания и укрепления обстановки стабильности и мира в этом регионе".

Сам Анастасиадис также отметил в своем заявлении, что изложил Помпео ситуацию вокруг угрозы Турции открыть для бизнеса и туристов в нарушение резолюций ООН Варошу - курортный район кипрского города Фамагуста, находящийся де-юре в буферной зоне острова, но де-факто оккупированный войсками Турции. Кроме того, президент Кипра сообщил, что рассказал госсекретарю США об усилиях официальной Никосии в отношении возобновления переговорного процесса по урегулированию кипрской проблемы.

Американское эмбарго и российские корабли

Эмбарго на поставки американских вооружений Кипру Вашингтон ввел в 1987 году с целью поддержки процесса объединения греческой и турецкой частей острова. Однако утвержденный в 2019 году Акт о партнерстве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье предусматривает отмену этого эмбарго. Однако в соответствующий законопроект комитет Сената Конгресса США по иностранным делам внес в прошлом году поправки, которые определили два условия для снятия эмбарго: сотрудничество Никосии с Вашингтоном в деле борьбы с отмыванием денег, а также закрытие кипрских портов для захода российских военных кораблей.

Последнюю из этих поправок Никос Анастасиадис сразу же тогда назвал "неудачной", заметив, что "порты в любой стране мира всегда предоставляются по гуманитарным соображениям" и что он не думает, что "такие условия могут быть выставлены" страной, с которой Кипр стремится к дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Однако, как сообщило 1 мая уже нынешнего года Кипрское информационное агентство, содержание письма, которое заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэттью Палмер направил президенту базирующегося в Вашингтоне Американо-греческого института Нику Ларигакису, дает понять, что Госдепартамент США продолжает требовать от официальной Никосии в качестве условий для снятия эмбарго лишения российских военных кораблей возможности заходить в морские порты Кипра.

Глава Кипрского МИД Никос Христодулидис заявил в декабре прошлого года, что "на данном этапе" его страна не имеет намерений приобретать американское оружие. Однако в июле нынешнего года новый министр обороны Кипра Хараламбос Петридис сказал в своем первом интервью после вступления в должность, что его страна рассматривает возможность приобретения американских вооружений в качестве дополнительной возможности для укрепления потенциала Национальной гвардии.