РФ и Турция провели в Сирии вторую тренировку по огневому поражению целей беспилотниками

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие России и Турции провели вторую совместную тренировку, отработав координацию действий ударных беспилотников. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

"В ходе тренировки отрабатывались вопросы координации действий разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе в ходе огневого поражения целей, выявленных на маршруте совместного патрулирования", - сказал Гринкевич.

Первая совместная тренировка подразделений российской военной полиции и Вооруженных сил Турции прошла в понедельник. Тогда отрабатывались вопросы совместного огневого поражения диверсионных групп непримиримых бандформирований, а также эвакуации поврежденной техники и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Ранее во время следования российско-турецкого патруля неоднократно срабатывали самодельные взрывные устройства (СВУ) боевиков. В частности, 14 июля при 20-м патрулировании трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части идлибской зоны деэскалации взорвалось СВУ. Тогда три российских военнослужащих получили легкие ранения. Также сообщалось о раненых среди экипажа турецкого бронеавтомобиля.

18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зор на обочине по ходу движения автомобилей сработало СВУ. В результате три российских военнослужащих получили ранения. Во время эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник.