NYT: Байден за месяц собрал более $300 млн пожертвований на кампанию

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден за минувший месяц собрал на ведение своей избирательной кампании более $300 млн добровольных пожертвований. С такими подсчетами выступила во вторник газета The New York Times , ссылаясь на источники.

По их данным, точная сумма пожертвований на данный момент не озвучена, однако, как ожидается, она значительно превзойдет предыдущий рекорд сборов за месяц, поставленный в сентябре 2008 года кандидатом от демократов Бараком Обамой. По подсчетам The New York Times, он собрал за один месяц $193 млн.

Ранее сообщалось, что за четыре дня проведения общенационального съезда Демократической партии Байдену удалось привлечь на ведение своей кампании $70 млн пожертвований. Еще $48 млн он собрал за двое суток после объявления 11 августа кандидатуры сенатора от Калифорнии Камалы Харрис на пост вице-президента. После этого на протяжении всего месяца на счета предвыборного штаба Байдена ежедневно поступало не менее $11 млн.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Кандидатом на высший государственный пост от демократов будет Байден, от республиканцев - действующий американский лидер Дональд Трамп.