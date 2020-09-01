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МВД Белоруссии подтвердило, что несколько задержанных журналистов останутся в РУВД до утра

Проводится индивидуальная проверка, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. МВД Белоруссии подтвердило, что несколько задержанных в Минске журналистов останутся в РУВД до утра. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в беседе с корреспондентом ТАСС.

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"Несколько журналистов останутся до утра в РУВД в рамках административного процесса. Проводится индивидуальная проверка", - сказала она.

Ранее журналист интернет-портала tut.by Надежда Калинина, которая во вторник была доставлена в РУВД Октябрьского района для проверки документов, сообщила, что всех шестерых задержанных журналистов оставляют на ночь в РУВД. При этом главный редактор tut.by Марина Золотова написала на своей странице в Facebook, что журналистам вменяют обвинения по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях ("участие в несанкционированном массовом мероприятии"), и их ждет суд.

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