Советник Трампа заявил, что представители Сербии и Косова в США обсудят экономику

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Вопросы налаживания экономических связей будут основными на предстоящих на этой неделе в Вашингтоне сербско-косовских переговорах. Об этом сообщил во вторник в ходе телеконференции специальный советник президента США, просивший не упоминать его имя.

"Все, кто следит за ситуацией, видят, как мы вновь и вновь возвращаемся к политическим аспектам проблем [в отношениях между Косовом и Сербией] без какого-либо продвижения вперед, в то время как президент Дональд Трамп хотел бы попробовать изменить ситуацию, сосредоточившись на экономических вопросах и на создании новых рабочих мест, - отметил он. - На протяжении года мы уделяли основное внимание вопросам нормализации экономических отношений, побуждали участников отложить политические проблемы, чтобы создать экономические стимулы, и мы добились успеха в этом".

Высокопоставленный представитель администрации назвал исторической договоренность о первом за 21 год авиарейсе между Приштиной и Белградом. "У нас есть договоренность по этому вопросу, но этот план пока еще не осуществлен, - добавил он. - Это позволило бы открыть возможности для поездок и для торговли. Мы стремимся добиться выполнения уже достигнутых договоренностей о воздушном, железнодорожном и автомобильном сообщении, эти соглашения дадут возможность ускорить развитие экономики".

Советник президента США заявил, что "представители деловых кругов в обеих странах хотят добиться прогресса в решении этих вопросов и торговые палаты двух стран поддерживают контакты друг с другом".

На вопрос о том, примет ли президент США Дональд Трамп личное участие в запланированной встрече президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти, представитель администрации США ответил, что "этот вопрос пока не решен". "Чтобы США задействовали столь мощный фактор, участники переговоров должны продемонстрировать, что добиваются прогресса, - пояснил он. - Мы уверены в том, что упор на экономические аспекты отношений даст результат". По его словам, "если стороны договорятся по экономическим вопросам, то США рассмотрят дальнейшие шаги".

При этом советник подчеркнул, что у США "нет какого-либо секретного плана или требований". "Наша роль в том, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам по вопросам, касающимся развития экономики и создания рабочих мест, по вопросам, касающимся появления новых отраслей промышленности в Косове и Сербии, - продолжал он. - Мы хотим создать благоприятную обстановку в регионе и лишь потом заняться сложными проблемами".

О подготовке к переговорам

Ранее встречу представителей Белграда и Приштины планировалось провести 27 июня в Вашингтоне. Однако президент Косова Хашим Тачи отказался от визита в американскую столицу после обвинений Специальной прокуратуры по Косову в совершении военных преступлений, следом за ним от диалога в США отказался премьер Авдулах Хоти.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.